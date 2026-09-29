Британія запропонувала свою ядерну парасольку 9 країнам Європи, - ЗМІ

Раніше РФ погрожувала сусідам за розміщення на їхній території ядерного озброєння.

Велика Британія запропонувала ядерний захист девʼятьом країнам групи Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Про це повідомляє фінське видання Iltalehti, зазначаючи, що угода має бути підписана вже в листопаді цього року.

Зазначається, що до угоди запросили Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Таким чином, ядерне стримування в усіх цих країнах відбуватиметься не лише через систему ядерної оборони НАТО. Видання наголошує, що оперативна бойова діяльність нових бойових сил JEF не вимагатиме активації статті 5 оборонного альянсу НАТО.

Повідомляється, що ключову роль у ядерному захисті відіграють атомні підводні човни Британії.

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"Ця ініціатива Великої Британії має велике значення, оскільки Фінляндія також значною мірою залежить від морського судноплавства у Балтійському морі. Повідомлення від Великої Британії – країни з давніми традиціями та потужним флотом – про те, що вона зобов’язується підтримувати морське судноплавство у Балтійському морі, має величезне значення", – наголосив командувач британських ВМС генерал сер Гвін Дженкінс.

Розміщення ядерної зброї в Європі

Нагадаємо, влітку цього року, НАТО розглядало розміщення ядерної зброї в країнах, які є сусідами РФ – Польщі, Фінляндії та Литві. Зазначимо, що раніше Фінляндія скасувала історичну заборону на ввезення та транзит ядерної зброї. Тоді як у Литві днями схвалили поправку, яка дозволяє розміщення ядерної зброї.

У Кремлі різко критикують створення ядерного щита в країнах, які межують з Росією. Зокрема посол Росії в Бельгії Денис Гончар раніше заявляв, що такі кроки "серйозно наближують перспективу прямого військового конфлікту" з РФ.

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