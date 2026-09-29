Британія запропонувала свою ядерну парасольку 9 країнам Європи, - ЗМІ

Велика Британія запропонувала ядерний захист девʼятьом країнам групи Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Про це повідомляє фінське видання Iltalehti, зазначаючи, що угода має бути підписана вже в листопаді цього року.
Зазначається, що до угоди запросили Фінляндію, Данію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію та Швецію. Таким чином, ядерне стримування в усіх цих країнах відбуватиметься не лише через систему ядерної оборони НАТО. Видання наголошує, що оперативна бойова діяльність нових бойових сил JEF не вимагатиме активації статті 5 оборонного альянсу НАТО.
Повідомляється, що ключову роль у ядерному захисті відіграють атомні підводні човни Британії.
"Ця ініціатива Великої Британії має велике значення, оскільки Фінляндія також значною мірою залежить від морського судноплавства у Балтійському морі. Повідомлення від Великої Британії – країни з давніми традиціями та потужним флотом – про те, що вона зобов’язується підтримувати морське судноплавство у Балтійському морі, має величезне значення", – наголосив командувач британських ВМС генерал сер Гвін Дженкінс.
Розміщення ядерної зброї в Європі
Нагадаємо, влітку цього року, НАТО розглядало розміщення ядерної зброї в країнах, які є сусідами РФ – Польщі, Фінляндії та Литві. Зазначимо, що раніше Фінляндія скасувала історичну заборону на ввезення та транзит ядерної зброї. Тоді як у Литві днями схвалили поправку, яка дозволяє розміщення ядерної зброї.
У Кремлі різко критикують створення ядерного щита в країнах, які межують з Росією. Зокрема посол Росії в Бельгії Денис Гончар раніше заявляв, що такі кроки "серйозно наближують перспективу прямого військового конфлікту" з РФ.