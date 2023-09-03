У РФ стверджують, що відомості про постраждалих поки не надходили.

У неділю вранці, 3 вересня, в російському місті Санкт-Петербург - це рідне місто диктатора Володимира Путіна, сталася нова вогняна НП.

У місті трапилася пожежа в районі нафтобази "Ручьи", яка знаходиться в Червоногвардійському районі, повідомили росЗМІ. За відомостями очевидців, біля місця надзвичайної події було чути звуки вибухів.

МНС Санкт-Петербурга в Telegram повідомило, що в цьому районі горить ангар на площі 800 квадратних метрів. У відомстві стверджують, що інформація про постраждалих поки не надходила.

"У Санкт-Петербурзі вогнеборці МНС Росії ліквідують велику пожежу", - наголошується в повідомленні.

У мережі з'явилася інформація, що в ангарі зберігали паливо і балони з газом.

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Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в нашу країну, на російській території вже не раз виникали серйозні пожежі на різних об'єктах.

Нагадаємо, 2 вересня у Санкт-Петербурзі сталася серйозна пожежа у виробничій будівлі, розташованому в Колпінському районі. У МНС РФ повідомляли, що площа загоряння становили 1 400 квадратних метрів. Журналісти з'ясували, що пожежа виникла на холодокомбінаті.

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