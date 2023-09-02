Сьогодні сталася серйозна пожежа в Санкт-Петербурзі.

У рідному місті російського диктатора Володимира Путіна - Санкт-Петербурзі, в суботу вранці, 2 вересня, сталася потужна пожежа.

Серйозна пожежа в Санкт-Петербурзі сталася у виробничій будівлі, розташованій в Колпінському районі міста, повідомляє МНС Росії в Telegram. У відомстві додали, що пожежі присвоїли підвищений номер складності. Площа займання досягла 1 400 квадратних метрів.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння залучили 80 осіб і 20 од. техніки. Проводиться нарощування сил та засобів", - зазначається у повідомленні. О 9:38 в МНС РФ стверджували, що пожежа у виробничій зоні була локалізована.

У мережі повідомили, що горів холодокомбінат.

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Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, в РФ вже не раз виникали потужні пожежі на різних об'єктах.

Зокрема, в середині серпня стало відомо, що в місті Раменське Московської області на території виробничо-складського комплексу нібито загорілися пластикові піддони. Площа пожежі становила 1,8 тис. квадратних метрів.

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