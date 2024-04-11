Повідомляється, що його дружина отримала тілесні ушкодження.

У Москві співробітники Міністерства внутрішніх справ увірвалися у квартиру радника посольства Киргизстану Манаса Жолдошбекова.

Про це пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела. За їхніми даними, силовики зламали замок і пошкодили вхідні двері, після чого зажадали показати їм відривну частину бланка постановки на міграційний облік. Журналісти вважають, що МВС намагається приховати цю подію.

"Навіть після пред'явлення дипломатом і членами його сім'ї своїх дипломатичних паспортів і дипкарток, співробітники поліції продовжили в агресивній формі вимагати надати документи про взяття на міграційний облік, унаслідок чого було заподіяно тілесних ушкоджень дружині дипломата та завдано психологічної шкоди його неповнолітнім дітям", - ідеться в повідомленні.

Рейди на мігрантів у Росії: що відомо

Нагадаємо, 22 березня в Красногорську стався наймасштабніший за останні 20 років у Росії теракт. Унаслідок нападу озброєних людей загинули щонайменше 139 осіб.

Нападникам вдалося втекти. Наступного дня російські силовики відзвітували про затримання підозрюваних. Повідомлялося, що вони є громадянами Таджикистану.

Незабаром стало відомо, що в Москві влаштували масові рейди по гуртожитках, де проживають мігранти. У МВС заявили, що видворять із країни 836 іноземців.

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