У чоловіків перевіряють військові квитки, деяких відвозять на автозаках.

У РФ після теракту, який стався 22 березня в Crocus City Hall, силовики влаштовують на мігрантів облави.

Як повідомляє "Астра", у підмосковному населеному пункті Електросталь зараз відбувається відповідний рейд на складі Wildberries. Зокрема, у чоловіків перевіряють військові квитки та інші документи.

"Перевіряють, хто стоїть на військовому (обліку - УНІАН), а хто ухиляється. Ухилянтів - можуть без дозволу відвезти", - розповідають співробітники складу.

Інший співробітник складу повідомив, що тих, хто чинить опір, силовики б'ють кийками.

"Астра" оприлюднила відповідне відео, на якому зафіксовано обстановку біля зазначеного складу. За словами очевидців, уже затримано кілька десятків людей.

За даними "Медіазони", на склад Wildberries у Підмосков'ї приїхала поліція і Росгвардія.

Біля складів щонайменше три автозаки Росгвардії та десятки співробітників складу (їх можна впізнати за фіолетовою уніформою). За деякою інформацією, затримано молодих людей (віком від 15 до 21 року), співробітників Wildberries "саджають в автозак і відвозять у військкомат".

Як зазначає ресурс, у листопаді 2023 року на цьому складі російські силовики також проводили рейд. Тоді крім протоколів про порушення міграційного законодавства, кільком співробітникам видали повістки до військкомату.

Теракт у Підмосков'ї - перехоплення РФ і звернення Путіна

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт. Кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. У результаті загинули десятки людей, дуже багато постраждалих. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

За підозрою в причетності до вбивства людей затримано кількох людей. За даними "Медузи", ФСБ Росії через кілька годин після теракту оголосила, що затримано чотирьох підозрюваних. Одного з них - Саідакрамі Рачабалізоди - люди в камуфльованому одязі побили і відрізали частину вуха. На оприлюднених у соцмережах фото - інший фігурант справи - Шамсиддін Фарідуні. Чоловік на знімку - з оголеною нижньою частиною тіла, до його геніталій під'єднали електричні дроти. За даними росЗМІ, іншого підозрюваного, Мухаммадсобіра Файзова, після затримання госпіталізували, а до суду для обрання запобіжного заходу доправили на ношах.

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