Там агресивно відкидають таку можливість.

У Російській Федерації відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про можливість обміну російських територій на українські під час переговорів.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі відкинула таку можливість. Вона вкотре назвала українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курською області, "неонацистами":

"Такі заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для Збройних сил України на цьому напрямку".

Операція Сил оборони в Курській області

Нагадаємо, на початку серпня Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу Суджі та швидко просунулися вглиб території Російської Федерації.

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Москва задіяла у боях на своїй території військовослужбовців з Північної Кореї, однак так і не змогла відбити всі свої території. Операція Сил оборони триває, нещодавно повідомлялося про нові наступальні дії ЗСУ на Курщині.

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