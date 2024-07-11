На цю зустріч планують покликати і представників країни-агресора.

Українська влада має намір провести другий саміт миру до президентських виборів у США в листопаді. Цього разу покличуть і представників РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Однак деякі американські політики висловили сумнів, що саміт за участю Росії відбудеться.

Нагадаємо, 27 червня український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її союзники мають підготувати план дій напередодні другого саміту миру впродовж кількох місяців. "У нас не так багато часу, тому що в нас багато поранених і вбитих на полі бою та серед цивільного населення. .... Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо покласти цей спільний план на стіл до другого саміту миру", - сказав тоді Зеленський.

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Перший саміт миру у Швейцарії

На перший Саміт миру до Швейцарії в червні приїхали представники більш ніж 90 країн. Однак РФ серед них не було. Також не було на саміті й представників Китаю та Саудівської Аравії.

Тоді світові ЗМІ зазначали, що спроба України залучити на свій бік ключові країни Глобального Півдня провалилася, оскільки деякі з них відмовилися підписати підсумкову заяву.

Пекін разом із Бразилією висунув власні пропозиції щодо припинення війни в Україні.

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