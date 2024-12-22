За словами диктатора РФ, нічого подібного до цього не розроблялося.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Міноборони Росії мало різні думки щодо розробки комплексу ракет "Орєшнік", а особисто він підтримав випробування цієї ракети "у бойових умовах". Про це диктатор сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Путіна, він "досить глибоко" був занурений у розробку "Орєшніка".

"У міністерстві оборони були різні точки зору щодо цього. Зрештою, я приєднався до тих, хто вважав, що його: а) потрібно виробляти, і дав пряму вказівку це робити, виділити необхідні ресурси, і б) погодився з тими, хто вважав, що настав час його випробувати в бойових умовах", - зазначив російський диктатор.

Також президент РФ наголосив, що розробка цієї ракети є "історичною подією" у ракетно-космічній галузі.

"Нічого подібного ніколи не відбувалося, це вперше відбулося з таким видом зброї", - додав диктатор.

Російська ракета "Орєшнік" - останні новини

Раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив, що Росія хоче завдати повторного удару "Орєшніком" по Україні, як це вона зробила 21 листопада по Дніпру. Водночас він наголосив, що загарбники мають проблеми з деякими компонентами для ракет, тому не можуть їх розробляти, як раніше.

Також російський диктатор Володимир Путін зазначив, що "Орєшнік" - це "сучасна, дуже нова зброя". Крім того, він запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття" для доказу потужності ракети.

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