'Захід доводить Росію до червоної межі': Путін вибухнув погрозами і згадав про 'Орєшнік'

Диктатор назвав 2024 рік "знаковим у досягнення цілей спеціальної військової операції".

Російський правитель Володимир Путін оголосив, що найближчим часом забезпечать серійний випуск комплексів "Орєшнік". На тлі цієї заяви він пригрозив Заходу.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Путін під час промови на колегії Міноборони РФ назвав 2024 рік "знаковим у досягнення цілей спеціальної військової операції". Диктатор заявив, що російські війська "міцно володіють стратегічною ініціативою на всій лінії боєзіткнення".

"Захід доводить Росію до червоної межі, на це Москва не може не відповідати", - заявив Путін.

Крім того, російський правитель видав, що на Заході вважають себе "представниками Господа на Землі, хоч самі в Господа не вірять". Путін переконує, що США лякають своє населення міфічними заявами, що Росія нібито планує на когось нападати.

Ракета "Орєшнік" - останні новини

На думку аналітиків військового видання Defense Express, росіяни значно перебільшують характеристики своєї ракети "Орєшнік". Зокрема, в експертів є питання до швидкості польоту цієї ракети та до можливостей її збиття.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що в ракеті "Орєшнік" немає нічого нового, як для російсько-української війни.

Льотчик-випробувач, фахівець з питань авіації Олександр Лиходід заявив, що ризик нового застосування Росією ракети "Орєшнік" існує, це може відбутися в рамках "масованої атаки".

Нещодавно Путін заявив, що необхідність у ядерній зброї відпадає, коли є "Орєшнік".

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