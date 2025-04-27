За словами президента США, ці канали не існували б без Америки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові та комерційні кораблі мають отримати дозвіл безплатно проходити через Панамський та Суецький канали. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, він доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново взятися за це питання.

Також Трамп вважає, що "ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки".

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Що відомо про Панамський канал

Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою, завдяки чому кораблі швидше пересуваються між Атлантичним та Тихим океанами.

Також відомо, що через Панамський канал кожного року відбувається приблизно 40% контейнерних перевезень США.

Зазначається, що США закінчили будівництво цього каналу на початку 20 століття, а вже у 1999 році Вашингтон передав контроль над важливим водним шляхом Панамі.

Плани Трампа щодо Панамського каналу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент США Дональд Трамп зробив заяви щодо Гренландії і Панамського каналу. Він заявив про повернення під контроль США Панамського каналу.

"Ми заберемо у своє користування Панамський канал. Він був збудований американцями для американців", - зазначив американський лідер.

Водночас на початку квітня у Панамі заявили, що США визнали контроль країни над каналом. Однак наразі невідомо, чи Вашингтон повністю погоджується з такою позицією.

Водночас в країні наголосили, що Панама не дозволить розмістити постійні військові бази США на своїй території, але "продовжуватиме співпрацю з США у сфері безпеки".

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