Військовослужбовці з КНДР не братимуть участі в параді.

До Росії для участі в параді на 9 травня приїдуть майже три десятки іноземних лідерів. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Запрошені численні іноземні гості, і ми очікуємо, що на параді Перемоги будуть присутні 29 лідерів із тих країн, які ми запросили", - сказав він, повідомляє россійскій "Интерфаксу".

За словами Ушакова, на вищому рівні буде представлено Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизію, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Абхазію, Боснію і Герцеговину, Бразилію, Буркіна-Фасо, Венесуелу, В'єтнам, Гвінею-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Кубу, Лаос, Монголію, М'янму, Палестину, Сербію, Словаччину, Екваторіальну Гвінею, Ефіопію і невизнану Південну Осетію.

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Також "на досить високому рівні" будуть присутні Індія, Нікарагуа та ПАР. Крім того, Кремль запросив на захід послів КНДР та США, генеральних секретарів ШОС, СНД, ЄАЕС, ОДКБ, Організації Ісламського співробітництва, Союзної держави Росії та Білорусі, комісії Африканського союзу, президента Нового банку розвитку, а також міністрів оборони 34 країн.

Також він стверджує, що військовослужбовці з 13 країн пройдуть Красною площею Москви під час військового параду.

Брати участь у параді будуть розрахунки з Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, КНР, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, перерахував Ушаков. Військовослужбовці з КНДР не братимуть участі в параді.

Парад у Москві на 9 травня

Як писала газета The Washington Post, високопоставлений представник української армії повідомив, що атака на парад Перемоги 9 травня в Москві малоймовірна через низькі шанси на успіх. За його словами, ключові системи російського ППО перекинуті для захисту столиці і в разі спроби атаки результат, найімовірніше, буде нульовим. Він зазначив, що удари можуть бути завдані по інших регіонах Росії, але не по Москві.

Інший представник українського оборонного відомства назвав повідомлення про можливу атаку на парад у Москві "роздутими" і заявив, що подібна спроба може призвести до жорсткої відповідної реакції Росії і викликати невдоволення США.

У Росії посилюються спекуляції про те, що Україна може вдарити по Красній площі і поставить Кремль у незручне становище перед союзниками, які приїхали на парад, - делегаціями Китаю, Індії, Сербії, Словаччини та іншими.

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