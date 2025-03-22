Американський лідер зазначив, що переговори з РФ і Україною просуваються вперед.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не ставив російському лідеру Володимиру Путіну жодних крайніх термінів щодо припинення вогню в Україні.

Однак, за його словами, перемир'я "незабаром" буде. Він зробив свої заяви під час прес-підходу, який транслював Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи будуть США посилювати обмеження проти Росії, оскільки Путін відхилив ідею про припинення вогню в Україні, він сказав:

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"Він нічого не відкидав. І щодо них діють санкції, багато санкцій. Щодо них діють практично більше санкцій, ніж щодо кого б то не було ще".

Трамп також заявив, що переговори з РФ і Україною просуваються вперед, що у нього 21 березня відбулася пара "хороших розмов" про це.

Війна в Україні - нові заяви Трампа

Раніше Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Політик сказав журналістам, що прямо під час їхньої розмови тривають переговори "про розподіл території" між двома країнами. Він хоче припинити війну, щоб "зупинити вбивства і заощадити американські гроші":

Водночас Трамп відмовився сказати, чи розглядає можливість введення санкцій проти Росії за продовження нападів на Україну.

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