22 червня відбулася ціла серія брифінгів з інформацією про ситуацію в РФ для високопоставлених членів Конгресу.

Співробітники розвідки США ще 21 червня повідомляли владі країни про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина провести військовий заколот проти вищого військового керівництва РФ.

Як пише видання The New York Times (NYT) з посиланням на джерела, 22 червня відбулася ціла серія брифінгів з додатковою інформацією про ситуацію в РФ для високопоставлених членів Конгресу. При цьому видання зазначило, що залишається неясним, коли розвідка дізналася про плани Пригожина.

Видання зауважило, що американські спецслужби не розголошували планів Пригожина, оскільки не були зацікавлені в тому, щоб допомогти президенту РФ Володимиру Путіну уникнути серйозного розколу в його оточенні. Крім того, за оцінкою фахівців, Путін на додачу міг США звинуватити у спробі організації держперевороту.

Відео дня

NYT вказало, що в останні місяці співробітники розвідки США відстежували зростаючу неприязнь між Пригожиним і керівниками російського міноборони і приділяли багато часу її аналізу. Спецслужби дійшли висновку, що це була явна ознака внутрішньої напруженості, викликаної війною в Україні.

Озброєний заколот Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про початок збройного заколоту 23 червня. Він почався після тривалих непорозумінь між ватажком найманців і керівництвом міноборони РФ.

Сам заколот тривав майже добу. Після переговорів з Олександром Лукашенком ватажок ПВК "Вагнер" оголосив, що відводить своїх найманців в польові табори.

Вас також можуть зацікавити новини: