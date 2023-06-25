Аналітики розповіли, чому ватажок найманців не досяг успіху і чим тепер це загрожує.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зробив ставку на те, що єдиний спосіб зберегти свою компанію, як незалежну силу - це виступити проти міноборони РФ, але він переоцінив свої перспективи.

Про це йдеться у новому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що Пригожин розглядав термін - 1 липня, встановлений міноборони для формалізації контролю над нерегулярними формуваннями, включаючи "Вагнер", як екзистенційну загрозу його політичному (і, можливо, особистому) виживанню.

Тому він вирішив ризикнути, використавши свої сили, в спробі змінити керівництво міноборони, а не повністю втратити ПВК "Вагнер". Аналітики Інституту припустили, що Пригожин швидше за все планував цей заколот, про що говорять координація і швидкість "вагнерівських" рухів, але у ISW поки немає підтверджень цій гіпотезі.

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Експерти ISW зазначили, що єдина реальна надія Пригожина на міцний успіх полягала в забезпеченні дезертирства міноборони, але він цього не зробив.

"Повстання Пригожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичному співтоваристві, російському уряді і всередині самої ПВК "Вагнер"", - констатували експерти.

В Інституті припустили, що Пригожин також розлютив багатьох співробітників "Вагнера" і симпатизуючих цій ПВК ультранаціоналістів тим, що не довів до кінця спробу маршу на Москву.

Крім того, аналітики зазначили, що угода, досягнута Пригожиним з Лукашенком і Кремлем, засмутить співробітників "Вагнера", оскільки вона поклала кінець зусиллям ватажка найманців захистити їх від підпорядкування міноборони.

Військовий заколот Пригожина

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що позиції його найманців були атаковані російськими військовими. Через це він оголосив, що йде "зупинити" міністра оборони РФ Шойгу.

Вдень 24 червня найманці ПВК "Вагнер" дісталися до Московської області. Однак в 200 км від Москви Пригожин вирішив розгорнути колону з військовою технікою. Це сталося після переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За їх підсумками сторони досягли домовленість: "вагнерівцям" гарантували безпеку, а Пригожин повинен поїхати в Білорусь. При цьому звинувачення проти Пригожина будуть зняті, а справу закриють.

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