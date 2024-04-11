Європейський парламент відмовився голосувати, поки Україні не дадуть 7 систем.

Європейський парламент відмовився голосувати за бюджетні питання Ради ЄС, поки Україні не нададуть сім додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив колишній прем'єр-міністр Бельгії, депутат Європарламенту Гі Вергофстадт у мережі X. Його виступ інші євродепутати зустріли оплесками.

"Парламент відмовився виконувати бюджет Ради ЄС, поки Європейська Рада не вирішить підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot", - наголосив Вергофстадт.

Зокрема, депутат запропонував змінити порядок денний сьогоднішнього засідання, бо йому набридло спостерігати за тим, що відбувається в Україні.

"Як ви усі бачили, в останні 20 днів відбувались численні атаки з боку росіян на звичайні міста України, лікарні, енергетичні станції, багатоквартирні будинки. Але, я вважаю скандальним, що Європа відкриває двері для України, а Європейська Рада навіть нездатна терміново увалити рішення про відправлення кількох протиракетних систем в Україну", - наголосив Вергофстадт.

Він нагадав слова віце-президента Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, який повідомив, що в Європі знаходиться 100 систем Patriot. Водночас Україна просить надати їй 7 додаткових систем для захисту міст.

У цьому зв'язку, Вергофстадт запропонував включити розгляд бюджетних питань лише після того, як Європейська Рада погодить передачу Україні семи Patriot.

Україна закликає ЄС дати більше систем Patriot

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot.

Він додав, що на даний момент поки що не виявили готовності поділитися навіть п'ятьма або сімома такими системами, а це є мінімальною кількістю, потрібною Україні для забезпечення значного додаткового захисту. На його переконання, питання забезпечення України належною кількість систем ППО залежить від політичної волі партнерів.

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