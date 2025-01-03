Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде наголосив на своєму бажанні домогтися незалежності від Данії, колишнього колоніального правителя, що знаменує собою значну зміну в риториці, пов'язаній із майбутнім арктичного острова.
У новорічній промові Егеде, яка пролунала на тлі висловлювань обраного президента США Дональда Трампа, який висловив бажання "володіти і контролювати" Гренландію, також прозвучало бажання зміцнити співпрацю Гренландії з іншими країнами, пише Reuters.
"Настав час, щоб ми самі зробили крок і визначили своє майбутнє, зокрема щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати і хто буде нашими торговими партнерами", - сказав він.
Зазначається, що рух за незалежність набирає обертів у Гренландії останніми роками частково через викриття неправомірних дій данської влади в XX столітті, включно з кампанією з примусового контролю народжуваності, розпочатою в 1960-х роках.
До 1953 року Гренландія була данською колонією, але зараз є самоврядною територією Данії, а 2009 року отримала право проголосити незалежність унаслідок голосування. У 2023 році уряд Гренландії представив перший проєкт конституції. Егеде сказав:
"Історія і нинішні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не привела до досягнення повної рівності. Настав час нашій країні зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод для співробітництва - які можна назвати кайданами колоніалізму - і рухатися вперед".
Він додав, що рішення про незалежність має ухвалити народ Гренландії, але не сказав, коли може відбутися голосування.
Ситуація в Гренландії
Хоча більшість із 57 000 жителів Гренландії підтримують незалежність, існують розбіжності з приводу термінів і потенційного впливу на рівень життя.
Уряд Гренландії двічі відхиляв пропозиції Трампа щодо купівлі острова - у 2019 році та минулого року. Географічно, столиця Гренландії Нуук розташована ближче до Нью-Йорка, ніж данська столиця Копенгаген.
Незважаючи на багатство мінеральних, нафтових і газових ресурсів, економіка Гренландії залишається крихкою, значною мірою залежною від рибальства і щорічних дотацій з Данії.
Нещодавно уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Це рішення ухвалили всього через кілька годин після того, як Дональд Трамп висловив бажання приєднати острів до США.