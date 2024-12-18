Група європейських країн планує перевірки російських танкерів.

Данія попередила, що військово-морський флот Росії може почати супроводжувати танкери так званого "тіньового флоту" через данські протоки, щоб посилити провокації проти країн НАТО. Про це пише Bloomberg.

Погрози на адресу Данії стали "серйознішими", і в Росії тепер більше можливостей кинути виклик членам Організації Північноатлантичного договору "більш загрозливою військовою поведінкою", заявила Данська служба оборонної розвідки у своєму щорічному прогнозі з безпеки напередодні.

Це може включати в себе дозвіл російським військовим кораблям супроводжувати танкери, що експортують мільйони барелів московської нафти через Балтійське море.

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"Якщо це станеться, це підвищить рівень напруженості", - заявили у відомстві.

Дванадцять країн Північної Європи, включно з Данією, раніше цього тижня оголосили про введення перевірок страхових полісів російських танкерів, які проходять повз. За цим можуть послідувати більш відчутні дії щодо суден, які не відповідають їхньому страхуванню.

Зазначається, що Данія відіграватиме вирішальну роль у здійсненні цих перевірок, оскільки її вузькі протоки є найважливішою торговельною артерією, якою російська нафта тече практично безперешкодно з початку повномасштабної війни в Україні, допомагаючи фінансувати військову економіку президента Володимира Путіна.

Очікується, що Росія також демонструватиме більш ризиковану поведінку щодо цивільного судноплавства та авіації, заявила служба зовнішньої розвідки Данії. Її інструментарій, ймовірно, включатиме військові навчання поблизу території НАТО, а також глушіння у великих географічних районах "без урахування зв'язку кораблів і літаків та сигналів GPS".

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ

Велика Британія оголосила про введення нових санкцій щодо компаній, які забезпечують торгівлю російською нафтою. Під обмеження також потрапили 20 суден "тіньового флоту".

Видання Bloomberg пише, що фінансові обмеження щодо фірм, які торгують нафтою, 2Rivers DMCC і 2Rivers Pte Ltd., скоротять доходи Росії від продажу нафти і виснажать "військову скриню" Володимира Путіна. Ці дві компанії були "ключовими ланками в забезпеченні торгівлі дорогоцінною путінською нафтою".

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