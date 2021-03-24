Силовики влаштували рейд по домівках протестувальників у Мандалаї.

У М'янмі військові застрелили 7-річну дочку протестувальника прямо в його будинку.

Про це повідомляє Reuters.

Силовики влаштували рейд по домівках протестувальників у Мандалаї. Увірвавшись в один з будинків, вони відкрили вогонь по чоловікові. Однак потрапили в його дочку, що сиділа на колінах у тата. Крім дитини були вбиті ще дві особи.

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Активісти закликали громадян М'янми 24 березня зібратися на мовчазний страйк і не виходити на роботу. Закритися також повинні більшість підприємств, магазинів та інших закладів і організацій.

Протести у М'янмі: що сталося

У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

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Автор: Денис Прядко