Путін відсвяткував 74-річчя з ексканцлером Німеччини Шредером

Шредер прибув до Росії для зустрічей із керівництвом і співробітниками мережі магазинів Globus.

Президент Росії Володимир Путін відзначив свій 74-й день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера, який перебував із візитом у Москві. Як пише DW, спільну фотографію Путіна та Шредера 8 жовтня опублікувала пресслужба Кремля.

Як зазначили в Кремлі, Путін дізнався про приїзд Шредера до російської столиці "з повідомлень ЗМІ", після чого запросив колишнього канцлера до себе. У пресслужбі російського президента заявили, що Шредер був разом із Путіним під час святкування дня народження глави РФ.

Навіщо Шредер приїхав до Москви

За даними DW, Шредер прибув до Росії для зустрічей із керівництвом і співробітниками мережі магазинів Globus. Нещодавно колишній канцлер Німеччини увійшов до наглядової ради "Гіперглобус" – російської дочірньої компанії німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co, якому в РФ належить мережа продуктових гіпермаркетів.

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Нова робота Шредера в Росії викликала критику в Німеччині.

"У Німеччині нову роботу Шредера в Росії назвали "зрадою Європи", пише ЗМІ.

Це не перший випадок, коли Шредер обіймає посаду в російських компаніях. Раніше він входив до керівництва "Роснафти", а також компанії-оператора газопроводу "Північний потік" Nord Stream.

Колишній канцлер протягом багатьох років підтримував тісні зв'язки з російським енергетичним сектором і має особисті дружні стосунки з Путіним. Через це його діяльність у Росії залишається неоднозначно сприйнятою в Німеччині.

Ґергард Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 до 2005 року.

День народження Путіна - останні новини

Нагадаємо, 7 жовтня кремлівському диктатору президенту Володимиру Путіну виповнилося 74 роки. Напередодні російські ЗМІ заявили, що його нібито письмово привітали численні іноземні лідери, але назвали лише трьох - лідера Китаю Сі Цзіньпіна, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Зокрема, Лукашенко у своєму привітанні заявив, що високо цінує налаштованість Путіна на зміцнення "братніх зв'язків" Мінська і Москви. Він також наголосив, що діяльність Путіна є "прикладом відповідального і самовідданого служіння Вітчизні" тощо.

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