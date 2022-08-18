У російському посольстві вважають, що Вашингтон нібито повинен забезпечити "безперешкодний доступ" російської делегації до участі в Генасамблеї ООН.

Росія вимагає від США видати візи російській делегації на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим для їх участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс".

"Можна з упевненістю сказати, що ми б хотіли бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній Асамблеї ООН", – сказав Антонов.

За його словами, США останніми роками нібито "не раз створювали складнощі з робочими поїздками" російських дипломатів.

"Посольство вже звернулося в Білий дім, Держдепартамент з вимогою... негайно видати візи міністру і всім членам російської делегації", - зазначив посол РФ.

Як повідомляв УНІАН, у лютому США ввели санкції проти президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС Сергія Лаврова через повномасштабне вторгнення в Україну. Також санкції проти них ввів Євросоюз.

В квітні Велика Британія ввела санкції проти доньок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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