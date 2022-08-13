У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вибухнули черговою порцією погроз через відправлення далекобійного озброєння в Україну. Нібито РФ розширить "географічні завдання" в рамках війни, якщо поставки продовжаться.
Відповідними заявами відзначився директор департаменту Північної Америки МЗС Росії Олександр Дарчієв в інтерв'ю росЗМІ.
За словами чиновника, далекобійне озброєння загрожуватиме тимчасово окупованим територіям України. І це нібито може послужити причиною для розширення "географічних завдань" так званої "спецоперації".
"Що стосується кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом і термінами "спеціальної військової операції", то її чітко позначив Сергій Лавров. Накачування України більш далекобійними збройовими системами призведе до того, що географічні завдання спецоперації будуть відсуватися ще далі", — заявив Дарчієв.
Нагадаємо, 20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив про зміну цілей війни. Нібито, крім Донецької та Луганської області, Росія зібралася "демілітаризувати" південь України. І процес розширення завдань "триває".
А вже згаданий Дарчієв погрожував США розривом дипломатичних відносин, якщо РФ визнають країною-спонсором тероризму.
Війна Російської Федерації проти України
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