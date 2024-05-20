Поки що це єдина велика країна з "глобального півдня", яка погодилась взяти участь у Саміті миру.

Індія підтвердила свою участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді в інтерв'ю агентству PTI.

На думку Моді, запрошення, які були надіслані Індії взяти участь у мирному саміті G7 та саміті щодо України, є підтвердженням значення країни та її внесу до міжнародних справ.

"Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудгайви Кутумбакам (світ - одна сім’я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - наголосив він. Відео дня

Також про свою присутність на саміті миру повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Про це стало відомо з дописів президента України Володимира Зеленського та самого Пленковича у соцмережах.

Зазначається, що український президент привітав Пленковича з призначенням на посаду прем'єр-міністра Хорватії (політик офіційно очолив хорватський уряд 18 травня), подякував за постійну підтримку країни та за підтвердження участі чиновника в Саміті миру у Швейцарії.

Саміт миру - останні новини

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що саміт миру щодо України може стати великим кроком і можливістю. Тоді він висловив сподівання, що арабські країни, Індія, Південна Африка, Бразилія та Китай також візьмуть участь у саміті.

"Навіть якщо там поки що не буде обговорюватися основне питання миру, а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком. З цього можна було б розвивати далі", - запевнив політик.

Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив, що його країна візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.

"Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети - справедливого і міцного миру для України", - запевнив він.

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