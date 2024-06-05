Генсек НАТО також різко розкритикував китайську владу за підтримку російської військової економіки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував владу Китаю за бойкот глобального саміту миру по Україні, який пройде у Швейцарії в середині червня.

Він заявив, що йому шкода, що Китай ухвалив рішення не їхати на саміт по Україні і назвав відмову Пекіна "сумною", передає видання NDR. Він висловив переконання, що такі дії Китаю відображають його ставлення до війни РФ проти України.

Столтенберг також різко розкритикував китайську владу за підтримку російської військової економіки з початку вторгнення в Україну.

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"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найголовнішим прихильником війни РФ проти України - найбільшої загрози безпеці, з якою ми стикаємося у Європі. Китай не може мати і те, й інше одночасно", - наголосив він.

Саміт миру по Україні

15-16 червня у Швейцарії пройде перший глобальний саміт миру, спільно ініційований Україною та Швейцарією.

В даний час відомо, що участь у саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. Китай оголосив, що не буде брати участи у заході. При цьому, за деякими даними китайська сторона веде підривну діяльність проти саміту, відмовляючи інші країни їхати на нього.

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