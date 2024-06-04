Міністр закордонних справ Китаю заявив журналістам, що Росія і Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного врегулювання.

Головний дипломат Китаю Ван Ї заявив, що понад два десятки країн підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни, через кілька днів після того, як Китай заявив, що пропустить майбутній мирний саміт у Швейцарії, пише Bloomberg з посиланням на заяву дипломата.

Міністр закордонних справ Китаю заявив журналістам, що Росія і Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного врегулювання, які були викладені Китаєм і Бразилією в спільній заяві минулого місяця.

Ван також заявив, що "умови ще не готові для мирних переговорів", додавши, що Китай буде "приймати власні рішення" щодо участі у зустрічах щодо миру в Україні.

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Водночас зазначається, що дипломат не торкнувся основної вимоги України, щоб Росія вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до того, як можуть розпочатися будь-які переговори. Крім того, президенти воюючих країн відмовилися вести переговори один з одним.

У документі міститься заклик до проведення міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною – альтернативи мирному плану Києва, який підтримується західними країнами і має бути обговорений на зустрічі у Швейцарії цього місяця. Росія не була запрошена.

За словами китайського міністра, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який перебував з візитом в Україні, також "привітав і схвалив" плани Пекіна після зустрічі у вівторок. Туреччина приймала останні прямі переговори між Росією та Україною у квітні 2022 року.

Бачення Китаєм війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. За його словами, Україні "дуже дивно і боляче бачити, як Китай допомагає Росії" зірвати цей захід.

У відповідь на таку заяву прес-секретар китайського міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

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