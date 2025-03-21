США не брали участі в кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб Росії обійти санкції.

Європейські чиновники звинувачують адміністрацію президента США Дональда Трампа у скороченні зусиль із дотримання санкцій щодо Росії, пише Bloomberg.

За їхніми словами, США здебільшого не брали участі в кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб Росії обійти санкції.

Так, вони стверджують, що США здебільшого не реагують на дії однієї з груп, яка займається тим, щоб завадити росіянам отримувати деталі й устаткування, що використовуються для виробництва зброї. Інша група, в якій США також припинили участь, займається моніторингом і забезпеченням дотримання обмеження цін на російську нафту, встановленого Групою семи.

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За словами чиновників, їм незрозуміло, чи ухвалили США активне рішення скоротити свою участь, чи їм просто не вистачає ключових співробітників. Зазначається, що на деяких зустрічах були присутні чиновники нижчого рангу, які не володіють достатніми повноваженнями для ухвалення рішень.

Як нагадує видання, санкції, накладені на Росію після вторгнення в Україну, стають одним із головних пунктів напруженості між Вашингтоном і європейськими союзниками Києва, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на припиненні конфлікту. Президент Росії Володимир Путін вимагає припинення торговельних обмежень як умови будь-якого припинення вогню, а європейці дали зрозуміти, що не готові піти на це.

Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо Москва не почне серйозно брати участь у мирних переговорах. Однак європейські чиновники заявили, що не було жодних ознак підготовки до такого кроку, і незрозуміло, які дії, якщо такі є, вживають США для боротьби з обходом наявних санкцій.

Санкції проти Росії - новини

Раніше керівники зовнішньополітичних відомств G7 заявили, що проти РФ готують нові санкції, якщо вона не погодиться на перемир'я. Також країни "Великої сімки" в разі відмови РФ надаватимуть додаткову підтримку для України та проводитимуть інші заходи.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа посилює санкції проти Росії. Вашингтон накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори.

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