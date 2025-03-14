Також розглядається додаткова підтримка для України та інші заходи.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Канади, США, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини та Японії) пригрозили Російській Федерації новими санкціями, якщо вона не погодиться на перемир'я з Україною. Про це йдеться у спільній заяві очільників зовнішньополітичних відомств G7 і високої представниці ЄС за підсумками їхньої зустрічі у Шарлевуа (провінція Квебек, Канада).

Зокрема, топ-дипломати привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення режиму припинення вогню. Вони вітають відданість України негайному перемир'ю, що є важливим кроком на шляху до всебічного, справедливого й тривалого миру у відповідності із Статутом ООН.

"Ми закликали Росію відповісти взаємністю шляхом погодження на перемир'я на рівних умовах і повного його впровадження", - наголошується у заяві.

Відео дня

У цьому зв'язку, топ-дипломати обговорили можливість застосування додаткових заходів проти Росії на той випадок, якщо таке перемир'я не буде узгоджене. У тому числі, йдеться про нові санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку для України та інші заходи.

"Це передбачає застосування надприбутків, які надходять із знерухомлених російських суверенних активів. Ми відзначили важливість заходів щодо зміцнення довіри в умовах припинення вогню, у тому числі, звільнення військовополонених і заручників - як воєнних, так і цивільних, і повернення українських дітей", - сказано у заяві.

Разом з тим, відзначається, що будь-яке перемир'я має дотримуватися.

Міністри G7 наголосили на потребі надійних і переконливих безпекових механізмів для України, аби гарантувати, що Україна зможе стримувати та оборонятися проти будь-яких нових агресивних дій.

Топ-дипломати додали, що продовжать координувати економічну і гуманітарну підтримку для просування швидкого відновлення та відбудови України, у тому числі під час конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня у Римі.

Припинення вогню в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Також Україна почала формувати національну команду для здійснення контролю, якщо на усій лінії фронту буде запроваджене перемир'я.

Вас також можуть зацікавити новини: