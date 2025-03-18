Мінфін Росії підрахував, скільки обмежень застосували проти країни-агресора.

Проти Росії за весь час було введено 28 595 санкцій. Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Складається враження, що самі ініціатори втратили рахунок, скільки обмежень ввели й проти кого. Але Мінфін підрахував. Я впевнено можу вам сказати - 28 595 санкцій щодо фізичних та юридичних осіб", - зауважив російський диктатор.

За словами Путіна, така кількість є більшою, ніж всі санкції щодо країн, проти яких вводилися ці обмеження.

"При чому кратно вище", - додав він, посміхаючись.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, Польща вирішила залишити санкції проти російського олігарха В'ячеслава Моше Кантора, якого виключили зі списку ЄС на прохання Угорщини. Крім того, бізнесмена визнали "особою, перебування якої на території Республіки Польща є небажаним".

Водночас уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк заявив, що наша держава готова до послаблення санкцій проти РФ, але є умови. За його словами, в межах відповідної угоди Київ буде домагатися "справедливості для нашого народу", що, швидше за все, включатиме "компенсацію для українців".

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