Через карантинні обмеження делегати працюватимуть у гібридному режимі.

У Страсбурзі сьогодні починається весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 22 квітня.

Про це заступник члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила у Facebook.

Що обговорюватимуть у ПАРЄ

"Сьогодні стартує весняна сесія ПАРЄ. Вдруге через карантинні обмеження делегати працюватимуть у гібридному режимі. Ми з колегами беремо участь особисто, представники РФ – не наважилися приїхати. Важко сказати, чого злякалися більше: пропустити звернення Путіна до Федеральних зборів чи почути в обличчя у сесійній залі Асамблеї відверто неприємні речі", - зазначила Кравчук.

За її словами, сесія має бути насиченою.

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"Одна з найцікавіших тем – бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи, в обговоренні якої братиму участь від політичної групи "Альянс лібералів та демократів за Європу" (де я є віце-президенткою). Також розглянемо питання порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі, оподаткування у сфері цифрової економіки, дискримінації людей із хронічними захворюваннями, захисту прав людини серед національних меншин і європейської політики щодо діаспор і, звісно, «COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки» тощо", - додала Кравчук.

Дебати через справу Навального

Крім того, у четвер, 22 квітня, відбудуться термінові дебати про арешт у січні критика Кремля Олексія Навального.

"Тема гостра і дещо контраверсійна, але для нашої делегації – це больова точка Росії, на яку ми маємо тиснути, незважаючи на некоректні висловлювання Навального щодо українських питань. Ми маємо ще і ще привертати увагу міжнародної спільноти до дискредитуючої владу РФ практики переслідування політичних опонентів та засудити порушення прав людини", - зазначила вона.

Реакція на провокації РФ

Також Кравчук повідомила, що надзвичайно важливою для української делегації є підтримка заяви членів ПАРЄ щодо провокацій Російської Федерації та ескалації воєнних дій, підготовленої литовським колегою та другом України Емануелісом Зінгерісом в межах співпраці у форматі "Балтік+".

Як повідомляв УНІАН, на весняній сесії ПАРЄ плануються виступи президента Молдови Майї Санду та канцлера ФРН Ангели Меркель.

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Автор: Віталій Саєнко