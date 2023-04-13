Їх діяльність несумісна з їх дипломатичним статусом, сказала влада країни.

Уряд Норвегії висилає з країни 15 російських дипломатів за підозрою в шпигунстві під час роботи в посольстві Росії в Осло.

Як пише The Washington Post, міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт назвала цей важливим заходом з протидії та скорочення масштабів діяльності російської розвідки в Норвегії та захистом своїх національних інтересів.

"Росіян оголосили персонами нон грата, які повинні покинути Норвегію в короткі терміни. Ми не будемо видавати візи співробітникам розвідки, які звертаються за візою", - сказав Хюітфельдт.

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В уряді заявили, що діяльність висланих дипломатів "несумісна з їх дипломатичним статусом". "Мова йде не про рядових дипломатів, а про розвідників під дипломатичним прикриттям", - додала вона.

Висилка дипломатів з Норвегії: деталі

У МЗС Росії заявили, що Москва відповість тим же на дії Норвегії.

У Норвегії відповіли, що у Росії немає причин реагувати, оскільки їх дипломати в Росії не є агентом розвідки під прикриттям.

Хюітфельдт назвала Росію "непередбачуваним сусідом", проте підкреслила, що Осло хоче нормальних дипломатичних відносин з Росією, і що в Норвегії раді російським дипломатам.

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