В уряді країни заявили, що Росія знову намагається таємно розмістити розвідників як своїх дипломатів.

18 лютого 2023 року Нідерланди оголосили про вислання частини російських дипломатів. Згідно з повідомленням на офіційному сайті уряду країни, російське посольство буде скорочене після того, як переговори з РФ зайшли в глухий кут.

"Росія знову і знову намагається таємно влаштувати в Нідерланди дипломатами офіцерів розвідки. У той же час Росія відмовляється видавати візи нідерландським дипломатам для персоналу генконсульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві. Це неприпустимо", – зазначається у повідомленні.

Тому уряд Нідерландів вирішив, що російське посольство в Гаазі не може мати більше дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві.

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"Таким чином, низці російських дипломатів доведеться покинути Нідерланди", – мовиться далі.

Згідно з повідомленням, російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні виїхати з Нідерландів протягом двох тижнів.

Ситуацію також прокоментував заступник прем'єр-міністра Нідерландів та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

"Попри численні спроби Нідерландів знайти рішення, Росія продовжує спроби мати офіцерів розвідки в Нідерландах під дипломатичним прикриттям. Ми не дозволимо цього. Водночас важливо залишати посольства відкритими як канал зв’язку, навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли", – сказав він.

Зважаючи на ситуацію, Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі закриється 20 лютого. Посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим.

Переговори про візи для дипломатів тривають майже рік. Після вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року Нідерланди видворили 17 офіцерів російської розвідки. У відповідь Росія видворила 15 нідерландських дипломатів. З цього моменту ведуться переговори про розміщення нових дипломатів з обох сторін.

Видворення російських дипломатів

2 лютого 2023 року стало відомо, що Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів. Напередодні австрійський президент Олександр Ван дер Беллен відвідав Україну. Скасування дипломатичного статусу для росіян пов'язане з порушенням ними деяких договорів.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав своїх колег в ЄС остаточно позбутися російських посольств та дипломатів, оскільки в них немає особливого сенсу.

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