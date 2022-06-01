Також Вашингтон продовжить постачати сучасне озброєння.

Сполучені Штати Америки передадуть Україні більш досконалі ракетні системи і боєприпаси до них.

Про це заявив президент США у своїй колонці в The New York Times.

За його словами, їх мета проста: США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну із засобами для стримування і захисту від подальшої агресії.

"Ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи і боєприпаси, які дозволять їм більш точно вражати ключові об'єкти на полі бою в Україні", - сказав Байден.

Крім того, Вашингтон продовжить постачати Україні сучасне озброєння, в тому числі:

протитанкові ракети Javelin;

зенітні ракети Stinger;

потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси;

радар;

безпілотні літальні апарати;

вертольоти Мі-17;

боєприпаси.

Також США направлять Україні ще мільярди у вигляді фінансової допомоги, передача якої санкціонована Конгресом.

Крім того, Байден запевнив, що продовжить співпрацю зі своїми союзниками і партнерами щодо санкцій проти Росії.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється російською агресією. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їх залежність від російського викопного палива і прискорити наш перехід до майбутнього екологічно чистої енергії", - зазначив він.

Американський президент зазначив, що переговори України з Росією не зайшли в глухий кут через те, що Україна відвернулася від дипломатії.

"Вони зайшли в глухий кут, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати будуть продовжувати роботу по зміцненню України і підтримувати її зусилля по досягненню припинення конфлікту шляхом переговорів", - йдеться в повідомленні.

Також Байден зазначив, що зараз США не бачить жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

"Хоча час від часу риторика Росії з метою брязкати ядерною шаблею сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна. Дозвольте мені внести ясність: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятно для нас, як і для решти світу, і спричинило б важкі наслідки.",- підкреслив він.

Раніше Джо Байден заявив, що Вашингтон не буде посилати ракетні системи, які "можуть досягти території Росії"

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