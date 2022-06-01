В Україні Дворніков налагодив більш впорядкований процес управління військами РФ.

Призначення Путіним Олександра Дворнікова командувачем окупаційними силами у війні з Україною суттєво нічого не змінило.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За словами американських та інших західних офіційних осіб, в перші тижні війни Росія вела свою військову кампанію з Москви, і на місцях не було центрального військового командира, який міг би командувати. На початку квітня, після того як проблеми з логістикою і моральним духом Росії стали очевидні, Путін доручив генералу Дворнікову керувати впорядкованими військовими діями.

В Україні Дворніков налагодив впорядкованіший процес: російські пілоти почали координувати свої дії з наземними військами для досягнення аналогічної мети на Донбасу, і російські підрозділи обговорювали один з одним спільні цілі.

Але Дворнікову не вдалося змінити характер російської армії, яка досі керується за доктринальним методом в радянському стилі.

Водночас, за словами американських військових, українці після семи років навчання разом з військовослужбовцями з США та інших країн НАТО, слідують більш західному методу і виявилися особливо спритними в адаптації до обставин.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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