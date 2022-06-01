Також США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії.

Сполучені Штати посилять санкції проти Росії через спроби Кремля "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області".

Як пише Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.

За його словами, Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: "від визнання так званих "народних республік", як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку та Луганську, до спроби анексії, як Росія зробила в Криму".

Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Державного департаменту, США починають бити на сполох на випередження ще і через той указ, який "в односторонньому порядку ухвалив президент Путін, і який уможливлює у прискореному порядку видавати російські паспорти громадянам України".

За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх маріонеток, які публічно закликають до включення Херсонської області до складу Росії до кінця року.

"Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти", – наголосив речник зовнішньополітичної служби США.

Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України. Ці потужності, за словами Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі.

Не залишилися непоміченими у Вашингтоні і візити високих російських чиновників до Херсону, які говорять, що "Херсон займе гідне місце у нашій російській батьківщині", або що "Херсон залишиться в Росії назавжди".

Прайс зазначив, що Росія також натякнула на те, що вона може створити "Херсонську народну республіку", провівши "сфабрикований референдум" за зразком тих, що вона проводила в Донецьку і Луганську, і на підставі яких вона проголосила їх "Донецькою" і "Луганською народними республіками".

Росії бракує легітимності на цих територіях, бо українці чинять опір та відмовляються від співпраці з окупаційним режимом, а отже, її цілі на півдні України провалилися, вважає Прайс.

"Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку Кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити "перемогу" для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав Путін за власним вибором", – сказав Прайс.

За словами речника, США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне просування ЗСУ на Херсонському напрямку.

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