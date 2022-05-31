Є просування наших військ на Харківщині, стримується тиск окупантів у Запорізькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив про певні успіхи на Херсонському напрямку.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні Сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове", - прокоментував він.

Водночас зазначив, що ситуація на Донбаському напрямку дуже складна.

"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння", - підкреслив президент.

За його словами, враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля.

"Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", - сказав Зеленський.

Він додав, що кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені якнайшвидше, Але діяти треба обережно, цінуючи життя.

Зеленський ще раз підкреслив, що метою у цій війні є повне відновлення територіальної цілісності нашої держави.

"Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують. Говоріть політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно", - наголосив президент.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку: що відомо

Перші повідомлення про просування українських сил у бік окупованих районів Херсонської області почали з'являтися ще кілька днів тому.

Ввечері, 31 травня, британські розвідники констатували "гарні результати" атак ЗСУ по позиціях окупантів.

Напередодні у МВС звертали увагу, що захисникам вдалося відкинути загарбників на 8-10 км на окремих ділянках Херсонської та Запорізької областей.

За словами місцевої влади Херсонщини, росіян вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудували раніше.

Зараз сили ворога зосереджені на боях в Сєвєродонецьку і захопленні всієї Донецької та Луганської областей.

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