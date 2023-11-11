В ЄС попереджають, що перемога над Росією не буде швидкою.

Обсяги американської допомоги Україні, ймовірно, скоротяться, тому країни ЄС повинні продовжувати підтримку Києва і надалі. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив під час свого виступу в іспанській Малазі.

Він зазначив, що перед об’єднаною Європою постає багато проблем та випробувань, серед яких підтримка України є на першому місці. За словами Борреля, перспектива української перемоги над Росією "не є миттєвою".

"І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – сказав дипломат.

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Проблема із американською допомогою Україні

Як писав УНІАН, в Конгресі США не вистачає голосів для ухвалення нової програми оборонної підтримки України. Депутати-республіканці з числа так званих "трампістів" виступають категорично проти цього, а без їхніх голосів ухвалити програму неможливо. Днями верхня палата Конгресу заблокувала рішення нижньої палати про виділення допомоги Ізраїлю саме через те, що в цьому пакеті не було допомоги Україні.

Як попередили в Білому домі, у найближчій перспективі нові пакети військової допомоги Україні від США ставатимуть усе меншими, адже обсяг коштів, виділених з цією метою раніше, вже вичерпується.

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