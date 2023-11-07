Демократи наголосили на важливості надання фінансування як для України, так і Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та інших питань.

У вівторок, 7 листопада, демократи в Сенаті США заблокували спроби представників Республіканської партії схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який був прийнятий Палатою представників минулого тижня і не передбачає допомоги Україні.

Про це пише Reuters. Сенатор-республіканець Роджер Маршалл сказав, що час має важливе значення, і "вкрай важливо, щоб Сенат не відкладав доставку цієї надзвичайно важливої допомоги Ізраїлю ні на один день".

Проте демократи такий підхід заперечили, наголошуючи на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме про це йдеться у запиті на фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів, надісланому президентом Джо Байденом Конгрес минулого місяця.

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Представники Демократичної партії також звинуватили республіканців у тому, що вони грають у політику через ситуацію в Ізраїлі, оскільки прив’язують допомогу країні до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі", – наголосила очільниця бюджетного комітету Сенату Петті Мюррей.

Допомога Україні та Ізраїлю від США: головне

20 жовтня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на надання фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів. Ці кошти передбачені на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам, охорону американського кордону тощо. Переважна частина цих коштів (61,4 мільярда доларів) мала піти саме на допомогу Україні.

Республіканці в Палаті представників США, де у той час відбувалися значні кадрові зміни, запропонували виділити 14,3 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю за рахунок скорочення бюджету податкової служби. Проте вони пропонували виключити з цього пакету Україну. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав таку ідею "вкрай неадекватною".

3 листопада повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів, попри прохання Байдена обʼєднати допомогу Ізраїлю та Україні. Зазначимо, що раніше у Байдена говорили про наміри накласти вето на цей законопроект у разі його ухвалення.

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