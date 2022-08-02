На його думку, США діяли "нахабно".

Радник глави офісу президента Олексій Арестович висловився про напружену ситуацію навколо візиту спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

"Американці" продавили" - взяли і нахабно "сіли" на Тайвань, показавши всім, хто на земній кулі господар", - зазначив він.

Радник глави ОП зазначив, що подія нагадала йому "старі добрі США, які ніколи нікого не боялися".

"Всерйоз можна було не сподіватися, що КНР почне 3-ю світову війну. У домовленості між Сі Цзіньпіном і Джо Баденом я не дуже вірю, тому що домовитися неможливо. Це всі ігри напередодні листопадових виборів у США. Демократам потрібно терміново щось показати, що не тільки республіканцями жива людина", - сказав Арестович.

Нагадаємо, також Арестович розповів про роботу ЗСУ на півдні України. Радник глави офісу президента заявив, що втрати окупантів при ударі по ешелону в Брилівці, швидше за все, більше озвучених раніше.

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