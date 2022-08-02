Радник глави Офісу президента заявив, що втрати окупантів при ударі по ешелону в Брилівці, швидше за все, більше озвучених раніше.

Збройні Сили України постійно "накривають" тилові об'єкти окупантів. Щодня це кілька накриттів.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"Південь - там наші засоби продовжують відпрацьовувати тилове забезпечення російських військ. Склади з боєприпасами, з технікою, місця концентрації особового складу, палива, командні пункти. Кілька накриттів на добу-це норма. Три-чотири накриття", - зазначив Арестович.

За його словами, втрати загарбників при ударі по ешелону в Брилівці, швидше за все, більше озвучених раніше.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ГУР також підтвердили, що в ніч з 29 на 30 липня українські військові потрапили по залізничному ешелону окупантів, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

2 серпня стало відомо, що на залізничній станції "Каланчак" Херсонської області окупанти влаштували димову завісу і підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами. Інцидент стався вранці 1 серпня, а поїзд прибув напередодні - ще 31 Липня.

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