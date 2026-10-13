Польща підозрює РФ в підпалі наземної станції Starlink, - АР

Двох громадян Туреччини підозрюють у навмисному підпалі інфраструктури Starlink 23 вересня у місті Вола-Кробовська, що в Польщі.

Польща звинувачує Росію в підпалі супутникової станції Starlink, що стався у вересні. За словами влади, було заарештовано двох громадян Туреччини, яких підозрюють у саботажі, пише AP.

Видання розповіло, що підозрювані, імена яких не розголошуються відповідно до польських правил щодо захисту персональних даних, були затримані в Німеччині.

Їх підозрюють у навмисному підпалі інфраструктури Starlink 23 вересня у місті Вола-Кробовська, що в Польщі, приблизно за 40 кілометрів на південь від Варшави.

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"Ми не маємо жодних сумнівів, що за цим актом саботажу стоять російські спецслужби", - заявив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк.

Він додав, що російські спецслужби дедалі частіше звертаються до осіб, пов’язаних із кримінальним світом.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у дописі в соцмережі X назвав цей інцидент "черговим актом гібридної війни".

РФ розробляє аналог Starlink: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що російська компанія "Бюро 1440" представила лінійку терміналів, що є аналогами Starlink. Вони призначені для підключення до супутникової системи "Рассвет". В компанії заявили про розробку трьох терміналів: 1440.УЛЬТРА, 1440.ЗЕМЛЯ, 1440.МІНІ. За даними порталу Мілітарний, за характеристиками та габаритами 1440.УЛЬТРА є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а 1440.ЗЕМЛЯ - Starlink Performance. Примітно, що малогабаритний 1440.МІНІ, який за концепцією відповідає Starlink Mini, існує лише у вигляді концепту.

Також ми писали, що тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік поділився, що Україна закликала США ввести санкції проти низки російських організацій, які причетні до створення супутникової системи "Рассвет". Сенік зауважив, що Росія швидко розширює мережу супутників "Рассвет", щоб роботу було розпочато вже в 2027 році. Він наголосив, що це створить серйозні ризики для України. В разі запуску цієї мережі до кінця цього року РФ зможе використовувати її для наведення своїх ракет і дронів на українські цілі в режимі реального часу.

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