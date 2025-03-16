Спецпредставник США Стів Віткофф розповів, що переговори для закінчення війни в Україні дуже важливі.

Кремлівський диктатор Володимир Путін прийняв філософію президента США Дональлда Трампа, вважає спецпредставник США Стів Віткофф.

"Я не хочу вкладати слова в уста Путіна, але, на мою думку, він дав зрозуміти, що приймає філософію президента Трампа. Трамп хоче бачити кінець цьому. Я думаю, що Путін хоче бачити кінець цьому", - сказав Віткофф в ефірі CNN.

Він також заявив, що всі ключові лідери в контексті процесу закінчення війни в Україні прагнуть того, щоб це сталося якнайшвидше. Віткофф наголосив, що переговори в ситуації, яка склалася, є дуже важливими, і що всі сторони мають бути готовими до того, щоб домовлятися.

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"Є Курська область, про яку також важливо думати в цьому контексті. Це все деталі, які потрібно вирішити за столом переговорів, і, на мою думку, всі сторони налаштовані на це", - додав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україні доведеться відмовитися від територій в обмін на гарантії безпеки. "Це ті компоненти переговорів, які вже були у 2022 році. І навіть до цього. Це буде свого роду територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України", - сказав він.

Крім того, політолог розповів про головний козир України в контексті переговорів із Росією. "У росіян є дві опції. Коли в них усе добре, вони воюють. А коли не дуже, вони починають говорити про жести доброї волі", - сказав він.

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