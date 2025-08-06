За словами Тошіюкі Мімакі, зараз найнебезпечніша епоха.

83-річний Тошіюкі Мімакі, який пережив атомний вибух в Хіросімі, все своє життя виступає за ядерне роззброєння, а минулого року він став лауреатом Нобелівської премії миру. У 80-ту річницю бомбардування він звернувся до людства не лише зі спогадами, а й з суворим попередженням. Про це пише Sky News.

"Зараз найнебезпечніша епоха. Росія може її застосувати [ядерну зброю], Північна Корея може її застосувати, Китай може її застосувати. А президент Трамп - він просто величезний безлад. Ми знову і знову закликаємо до світу без війни та ядерної зброї, але вони не слухають", - наголосив Мімакі.

У Sky News розповіли, що чоловіку було три роки, коли США скинули атомну бомбу на місто Хіросіма (Японія). Це був перший випадок застосування ядерної зброї у війні, тому він запам'ятався як одна з найжахливіших подій в історії конфліктів.

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За оцінками, на місці загинуло понад 70 тисяч людей, а температура на землі досягла близько 4000 °C, розплавивши все на своєму шляху і зрівнявши з землею дві третини міста.

"Я пам'ятаю, що того дня я грався надворі, і раптом стався спалах. Ми були за 17 км від епіцентру. Я не чув вибуху, не чув жодного звуку, але подумав, що це блискавка. Потім настав полудень, і люди почали виходити на вулицю. Деякі з розпатланим волоссям, в подертому одязі, деякі взуті, деякі босі, і просили води", - згадує Мімакі.

За словами чоловіка, його батько чотири дні не повертався додому з роботи в центрі міста.

"Мій батько повернувся додому на четвертий день. Він був у підвалі [на своєму робочому місці]. Він переодягався у робочий одяг. Так він вижив. Коли він піднявся на поверхню, міста Хіросіма вже не було", - розповів японець.

Через три дні США скинули ще одну атомну бомбу на місто Нагасакі, внаслідок чого Японія капітулювала, а Друга світова війна закінчилася.

До кінця 1945 року кількість загиблих в обох містах збільшилася до 210 тисяч осіб. Наразі точно невідомо, скільки людей загинуло в наступні роки від раку та інших хвороб.

"Це триває й досі. Люди все ще страждають від радіації, вони лежать у лікарнях. Дуже легко захворіти на рак, я сам можу захворіти, і це мене зараз турбує", - наголосив Мімакі.

Попри його заклики, у світі досі є близько 12 тисяч ядерних боєголовок, які мають на озброєнні дев'ять країн.

"У майбутньому ніколи не знаєш, коли вони можуть їх застосувати. Росія-Україна, Ізраїль-Газа, Ізраїль-Іран - десь завжди йде війна. Чому ці тварини, яких називають людьми, так люблять війну? Ми постійно про це говоримо, постійно їм про це розповідаємо, але це не доходить до них, протягом 80 років ніхто не слухав. Ми - хібакуся (жертви атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі - УНІАН), і моє послання полягає в тому, що ми ніколи не повинні знову створювати хібакуся", - закликав чоловік.

Ядерна зброя у світі - останні новини

Раніше видання The Telegraph писало, що ймовірність того, що Путін вдарить ядерною зброєю, більша, ніж здається. Зокрема реакція президента США Дональда Трампа на агресивні заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва створює небезпечний прецедент, коли ядерна політика може формуватися під впливом емоцій та дописів у соцмережах, наголосив британський аналітик, член парламенту Великої Британії Боб Сіллі.

"Менш добре, що Трамп відкрито визнає: він реагує безпосередньо на ядерну браваду Медведєва. Тепер російський режим знає, що може спровокувати президента США на реальні дії, якщо достатньо роздратує його в інтернеті", - попередив він.

Водночас спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, чому США не дозволять Ірану створити ядерну зброю. За його словами, такі дії Ірану дестабілізують весь регіон.

Віткофф додав, що у разі такого сценарію кожен захоче створити бомбу, тому США просто не можуть цього дозволити.

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