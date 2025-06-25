Український парламентарій зауважив, що Трамп "заспокоює агресію", а не виконує обіцянки щодо встановлення миру.

Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександр Мережко офіційно відкликав номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Він звинуватив експрезидента США у "заспокоєнні агресора" і заявив, що втратив будь-яку віру у здатність Трампа зупинити війну в Україні, пише The Telegraph.

"Це заспокоєння агресії заохочує Путіна продовжувати атаки. Трамп просто закриває на все це очі", – написав Мережко у зверненні до Нобелівського комітету.

У 2024 році Мережко висунув Трампа на престижну премію, сподіваючись, що це стимулюватиме його до дій. Втім, реальність виявилась протилежною: Трамп відмовився від переговорів з Україною після низки невдалих зустрічей із президентом Зеленським, натомість підтримав посередництво між Ізраїлем та Іраном.

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Після ракетних ударів Росії по Україні Трамп обмежився публікацією в соцмережах: "Володимире, зупинись!". Це викликало хвилю обурення серед українських та міжнародних спостерігачів.

"Щодня нас бомбардують, але Трампу байдуже. Він не виконав своїх обіцянок. Я не можу з чистою совістю підтримувати його кандидатуру", — підкреслив Мережко.

Що передувало

Попри це, американський конгресмен-республіканець Бадді Картер цього тижня подав нову заявку на номінацію Трампа за його "історичну роль" у досягненні перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Пакистан теж заявив про такий намір.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав НАТО чинити тиск на Росію: "Саміти НАТО та ЄС цього тижня мають показати силу. Настав час рішень".

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