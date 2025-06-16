Вона зазначила, що санкції мають вирішальне значення для того, щоб посадити Росію за стіл переговорів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необхідно чинити більший тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні. Як повідомляє Reuters, вона також закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб домогтися реального припинення вогню, посадити Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС висунув пропозицію про 18 пакет санкцій.

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"Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цьому починанні", - наголосила вона.

Зазначається, що лідери "Великої сімки" під час зустрічі прагнуть зберегти війну в Україні у свідомості президента США Дональда Трампа, незважаючи на бойові дії, що розгорілися між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. При цьому Європейський союз має намір ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не зміг переконати Трампа ввести нові санкції США.

Фон дер Ляйєн також зазначила зростаючий взаємозв'язок між війною в Україні та на Близькому Сході.

"Однакові типи безпілотників і балістичних ракет, розроблених і вироблених Іраном, без розбору наносять удари по містах на Україні та в Ізраїлі", - додала вона.

Санкції проти РФ

Раніше в ЄС заявили, що тільки після того, як в Україні буде мир і мине загроза повторного нападу РФ, Євросоюз може послабити антиросійські санкції.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до нового, вже 18-го за рахунком, пакета санкцій можуть потрапити обмеження для діяльності газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2". Також під удар має потрапити російська нафта, зокрема 77 танкерів "тіньового" флоту РФ.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський анонсував, що на саміті "Великої сімки" хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема.

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