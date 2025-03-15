Раніше Келлог був спеціальним представником з питань України і Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні.

Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social. За словами Трампа, Келлог працюватиме безпосередньо із президентом України Володимиром Зеленським та українським керівництвом.

"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено Спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки", – написав Трамп.

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Зазначимо, що раніше Келлог був спеціальним представником з питань України і Росії.

Кіт Келлог – інші новини

Кілька днів тому американський NBC News повідомив, що Спецпредставника президента США Дональда Трампа по Україні і Росії Кіта Келлога виключили з мирних переговорів. За даними журналістів, на цьому наполягали у Москві.

"Келлог – колишній американський генерал, занадто близький до України. Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", – заявив співрозмовник.

Відомо, що Келлог не був присутнім на зустрічах у Саудівській Аравії, де США проводили переговори спочатку з Росією, а згодом – і з Україною. Хоча ці переговори входять до його компетенції.

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