За словами президента, насправді він "тільки мав на увазі, що хотів би її завершити".

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну в Україні за добу.

Так америанський лідер відповів на запитання журналістки про свою обіцянку "покласти край війні" за 24 години. Інтерв'ю було опубліковано на Youtube.

Шеріл Еткіссон наголосила на складності вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що "завершить цю війну за 24 години".

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"Ну, я був дещо саркастичний, коли це говорив. Насправді я тільки мав на увазі, що хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться", - пояснив президент США.

Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін погодиться на тимчасове перемир'я в Україні, яке надалі може призвести до остаточного вирішення російсько-української війни. Він додав:

"Я думаю, що Путін погодиться на припинення вогню. Думаю, я його досить добре знаю".

Війна в Україні - останні заяви Трампа

Раніше Трамп не захотів говорити, чи розмовляв останніми днями з Путіним, уточнивши, що в понеділок стане відомо трохи більше.

Він не відповів на запитання про план дій у разі відмови Росії припиняти вогонь, а сказав, що це будуть "погані новини для світу". Однак він вірить, що Путін погодиться.

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