Витік даних з чату в Signal топчиновників США: Трамп може звільнити Волца, - Politico

Джерела видання кажуть, що провину за витік надсекретного чату можуть покласти на радника Трампа.

Витік даних з надсекретного чату в Signal американських топпосадовців з обговоренням ударів США по хуситах в Ємені може призвести до гучних звільнень. Зокрема, Дональд Трамп може звільнити свого радника із національної безпеки Майка Волца, пише Politico з посиланням на власні джерела.

Секретні дані про авіаудари по хуситах витекли після того, як до чату випадково додали журналіста Atlantic Джеффрі Голдберга. Хоч Трамп і думає про звільнення свого радника, остаточного рішення щодо Волца він ще не ухвалив.

Як повідомили американські посадовці на умовах анонімності, звільнення може відбутися впродовж двох наступних днів. Інші співрозмовники у Білому домі стверджують, що радник Трампа має сам піти у відставку, аби "президент не опинився в поганому становищі".

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"Усі в Білому домі можуть погодитися з одним: Майк Волц - довбаний ідіот", - заявив виданню один з високопоставлених посадовців.

Інший чиновник зазначив, що доля Волца залежить від того, як сам Трамп поставиться до цієї ситуації. Раніше він стверджував, що йому нічого не відомо про цей інцидент.

Втім, інше джерело Politico каже, що Трамп обговорив із Волцом цю ситуацію. У радника нібито є підтримка.

Обговорення ударів по Ємену в Signal: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Обговорення тривало кілька днів і містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг випадково отримав доступ до переписки та оприлюднив її.

Радник з національної безпеки Майк Волц після перших ударів надіслав у чат фото вибуху з американським прапором. Трамп розлютився через витік інформації й запитав: "Як Волц міг бути таким необережним?"

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент, "як і раніше, довіряє команді".

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