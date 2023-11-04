Про це йдеться у заяві Міністерства зовнішніх справ Туреччини.

Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві (Ізраїль) Шакіра Торнулара через гуманітарну кризу, яка виникла в секторі Гази.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства зовнішніх справ Туреччини, опублікованому на сайті відомства 4 листопада.

В заяві Анкара звинуватила Ізраїль в блокування надання допомоги мешканцям Гази та в ігноруванні закликів припинити обстріли території.

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"З огляду на гуманітарну трагедію, яка розгортається в Газі через відмову ізраїльської сторони прийняти заклики до припинення вогню, триваючі обстріли цивільного населення та безперервне та безперервне блокування гуманітарної допомоги, було прийнято рішення відкликати нашого посла в Тель-Авіві Шакіра Озкана Торунлара до Анкари для консультацій", - йдеться в заяві.

Ізраїль відкликав послів з Туреччини через заяву Ердогана

28 жовтня Ізраїль оголосив, що відкликає всіх своїх послів з Туреччини через різкі слова лідера країни Реджепа Тайіпа Ердогана. В цей день політик в рамках масштабного протесту на підтримку палестинців сказав, що готовий оголосити Заходу та Ізраїлю релігійну війну через "різанину", яка триває в секторі Гази. Тоді він акцентував, що ця територія колись належала Туреччині.

Це не сподобалося Ізраїлю. На слова Ердогана відреагував глава МЗС Ізраїлю Елі Коен.

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