Будівля перебувала на реконструкції, її планували відновити як раз до 400-ї річниці відкриття.

У столиці Данії, місті Копенгаген, згоріла історична будівля біржі, побудована у 1624 році. Під час пожежі обвалився знаменитий шпиль, що був одним із символів міста.

Як пише Reuters, будівля перебувала на реконструкції – її хотіли капітально відновити до 400-ї річниці. Пожежа охопила її шпиль і той впав на дах основного корпусу будівлі.

Зазначається що риштування навколо старої біржі значно ускладнили роботу пожежних. Що саме спричинило пожежу, наразі невідомо.

Про можливі жертви та поранених нічого не повідомляється. Поліція Копенгагена повідомила в соціальних мережах, що евакуювала кілька навколишніх будівель і закликала людей уникати цього району.

Як пише The New York Times, на момент пожежі у будівлі зберігалося кілька історичних картин та інших артефактів. Міська влада терміново вивезла цінні предмети з будівлі після того, як спалахнула пожежа.

"Це абсолютно жахливо бачити Стару біржу у вогні. Будівля представляє понад 400 років історії Данії. Ось чому на вулицях стоять люди з неймовірно сумним виглядом", – сказав міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.

Що відомо про Стару біржу Копенгагена

Стара фондова біржа була побудована в стилі голландського Відродження на набережній біля парламенту Данії. Її побудували за наказом короля Крістіана IV у 1624 році як місце для торгівлі товарами.

Спочатку будівля була домом для ринкових яток. Наприкінці 19 століття в будівлі почалася торгівля цінними паперами, яка велася тут до 1974 року. Після того будівля стала штаб-квартирою для Датської торгової палати.

Для сучасної Данії Стара біржа також була однією з головних туристичних принад столиці, її символом та звичною частиною міського краєвиду.

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