Постраждали пов'язані з Україною підприємства.

У Великій Британії суд визнав трьох чоловіків винними у підпалі майна компанії, яка постачала Україні супутникове обладнання Starlink. За даними слідства, вони діяли на замовлення російської приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє агентство Reuters, ватажком групи був 21-річний Ділан Ерл, який визнав свою провину та став першим засудженим за новим британським Законом про національну безпеку. Крім того, він зізнався у змові проти лондонського винного магазину та ресторану, а також у планах викрадення їхнього власника - критика режиму Путіна.

Інший учасник, 23-річний Джейк Рівз, визнав провину у підпалі за обтяжуючих обставин і в отриманні коштів від іноземної розвідки. Присяжні суду Олд-Бейлі у Лондоні також визнали винними у підпалі 23-річного Нії Коджо Менса, 23-річного Джейкіма Роуза та 20-річного Угнія Асмену, хоча самі обвинувачені свою провину заперечували. Четвертого фігуранта справи, 61-річного Пола Інгліша, виправдали.

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У справі фігурують також 20-річний Ештон Еванс і 23-річний Дмітріюс Паулаускас. Обвинувачені заперечували, що знали про підготовку терактів, але нічого не повідомили. У результаті суд визнав Еванса винним за одним із пунктів обвинувачення, тоді як інше звинувачення з нього зняли. Паулаускаса ж повністю виправдали за обома пунктами.

Ерл, який разом з Евансом також визнав себе винним у торгівлі кокаїном, обмінювався сотнями повідомлень з куратором "Вагнера" та висловлював бажання воювати у лавах цієї військової компанії.

Очільник контртерористичного командування лондонської поліції Домінік Мерфі заявив, що Російська Федерація та інші ворожі країни тепер намагаються вербувати для своїх операцій відносно молодих людей.

Російські диверсії у Європі

Як відомо, від початку повномасштабної війни на Заході повідомляють про збільшення російських саботажних операцій. Під загрозою енергетична, водна, авіаційна інфраструктуру та логістика.

У щорічних звітах MI6, Євроюрополу та західних спецслужб вказується, що Москва все більше використовує гібридну тактику, поєднуючи кібер- та фізичні атаки через співпрацю з кримінальними мережами й найманцями .

Нагадаємо, ще восени 2023 року у Великій Британії визнали російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

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