20 червня 2022 року стало відомо про те, що в російських школах вивчатимуть визнання Путіним "ЛДНР".

Президент Росії Володимир Путін думає тільки про захоплення нових земель.

Про це заявив екс-президент Латвії Валдіс Затлерс, повідомляє Haqqin.

"Я неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним. Ця людина живе ідеями Російської імперії XVII століття і думає тільки про розширення кордонів Росії і захоплення нових земель", — сказав він.

За словами екс-президента, поки з Росії не надходило жодного сигналу про те, що війна проти України може незабаром закінчитися.

"Ми бачимо лише демонстрацію рішучості Кремля ще активніше вести бойові дії та загрожувати вторгненням в сусідні з Україною країни", — сказав він.

За його словами, Кремль, можливо, сам того не бажаючи, підштовхнув країни Балтії до будівництва і посилення своїх армій.

"Ми знаємо, яким приблизно буде план відновлення України, але у нас немає плану щодо Російської Федерації", — сказав він.

Війна в Україні та псевдореферендуми:

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання РФ ЛДНР.

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

27 березня 2022 року в "ЛНР" заговорили про референдум про входження до складу Росії.

Того ж дня, 27 березня, в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.

12 травня з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ.

20 травня в Росії натякнули на "кримський сценарій" для Херсонської та Запорізької областей.

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде ухвалено "до наступного року".

Своєю чергою спікер Держдепу США Нед Прайс пригрозив посиленням антиросійських санкцій через спроби Кремля "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

1 червня член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

2 червня 2022 року в Кремлі заявили, що проведення псевдореферендуму про входженні "ЛДНР" в РФ поки неможливо.

20 червня 2022 року стало відомо про те, що в російських школах вивчатимуть визнання Путіним "ЛДНР".

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